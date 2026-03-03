Iran, profondo rosso per la Borsa di Milano

La guerra all’Iran brucia i listini europei, ed è profondo rosso per la Borsa di Milano che vede affondare a -3,70% l’indice Ftse Mib. Piazza Affari fatica a reggere le conseguenze del conflitto in MediOriente.

Il principale ribasso è di Saipem che cede l’8,8%; in forte calo anche i bancari, da Pop. Sondrio (meno 5,29%) a Bper (meno 5,21%), passando per Unicredit (meno 5,2%), Mediobanca (meno 5,17%), Intesa Sanpaolo (meno 4,83%), Mps (meno 4,64%). Leonardo tiene (+0,1%).

L’Asia in netto calo

Le borse asiatiche hanno chiuso in netto calo. Ha lasciato sul terreno il 3,06% l’indice Nikkei alla Borsa di Tokyo. Forte calo anche per i listini cinesi, con Shanghai che cede l’1,43% e il Component di Shenzhen che perde il 3,07%. Ancora più netto il calo per il Kospi di Seul, che perde il 7,24%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong chiude a meno 1,24%.

L’Europa non regge

L’Europa non regge. Tutti i principali listini europei perdono punti. Parigi -2,69%, Amsterdam -3,40%, Francoforte -3,45%, Madrid -3,95%, Londra -2,50%.