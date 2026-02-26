Auto, arriva l’offerta ‘tutto-incluso’ di Leasys per i neopatentati

La nuova campagna ‘Zero sbatti’ comprende auto nuova, assicurazione, manutenzione, assistenza e corso di guida sicura.

Auto nuova, assicurazione, manutenzione, assistenza e corso di guida sicura. Arriva ‘Zero sbatti’ di Leasys, “un’offerta di noleggio a lungo termine rivolta a neopatentati e famiglie, con l’obiettivo di intercettare un segmento caratterizzato da elevata sensibilità al prezzo, bisogno di sicurezza e scarsa esperienza nella gestione dell’auto”.

Si tratta di una nuova dedicata a chi ha appena preso la patente. “L’iniziativa – spiega Leasys – parte da un insight chiaro: l’acquisto di una prima vettura comporta un impegno economico rilevante e una gestione complessa, elementi che possono rappresentare una barriera all’ingresso. Il noleggio a lungo termine viene quindi posizionato come alternativa all’acquisto, grazie a un canone mensile che include i principali servizi e consente una pianificazione certa dei costi”.

Un elemento distintivo dell’offerta è “l’inclusione nel canone di un corso di guida sicura, leva che rafforza il posizionamento sul tema della responsabilità e amplia il target decisionale, coinvolgendo in modo diretto anche i genitori”.

Dal punto di vista marketing, “l’operazione lavora su una doppia audience: young target, attratto da semplicità, immediatezza e accesso a un’auto nuova senza anticipo elevato;parenting target, sensibile a sicurezza, controllo dei costi e servizi inclusi”.

Il concept creativo ‘Zero sbatti’ – conclude Leasys – traduce “l’offerta in una promessa di semplificazione dell’esperienza di ingresso nella mobilità. La campagna, on air per tre settimane a partire dal 19 febbraio, è pianificata su canali digital e social”.