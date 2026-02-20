Lagarde punta alla fine del mandato in Bce

La presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde punta alla fine del suo mandato. In un’intervista al Wall street journal dichiara infatti di voler completare il proprio mandato dopo le indiscrezioni su un possibile addio anticipato.

“Guardando a tutti questi anni penso che abbiamo ottenuto molto, che io abbia ottenuto molto – osserva Lagarde – dobbiamo consolidare questi risultati e assicurarci che siano davvero solidi e affidabili. La mia ipotesi di base è quindi che questo durerà fino alla fine del mio mandato”.

Le indiscrezioni di stampa parlavano invece di come Lagarde si sarebbe trovata a valutare le dimissioni anticipate dalla guida della Bce per consentire al presidente francese Emmanuel Macron di influenzare la scelta del successore. Allo stesso tempo – secondo fonti interne – la presidente della Bce avrebbe però rassicurato privatamente i colleghi di essere pienamente concentrata sul lavoro e che, se avesse intenzione di dimettersi, penserebbe lei stessa a comunicarlo e non farebbe trapelare notizie attraverso la stampa. Il suo mandato scade a fine ottobre 2027, mentre in Francia le elezioni presidenziali sono previste nell’aprile dello stesso anno.

Lagarde ha ribadito che la sua missione è garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria, oltre a “proteggere l’euro e assicurare che sia solido, forte e pronto per il futuro dell’Europa”.

Dopo l’uscita dalla Bce le possibili opzioni che si profilano davanti sono molte, tra queste il World economic forum.