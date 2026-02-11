Borsa, Calì: “Tempesta Ai su risparmio gestito? E’ soprattutto contagio emotivo”

Tempesta Ai sui titoli italiani del Risparmio gestito? “E’ molto più panico che reale cambio strutturale”. Lo dice a LaPresse Pietro Calì, Executive Partner di Copernico SIM. “Da stamattina il risparmio gestito è in sofferenza, e non è un caso. Il mercato sta ancora digerendo le brutte notizie arrivate ieri dagli Stati Uniti dove gli emblemi del settore come Charles Schwab e Morgan Stanley hanno preso delle belle legnate in Borsa. Il motivo è sempre lo stesso, e se ne parla da tempo, la paura dell’AI, o meglio, paura che l’intelligenza artificiale possa mettere sotto pressione il modello classico della gestione patrimoniale“, dice Calì.

“Naturalmente quando gli Usa soffrono influenzano gli stessi settori in Europa. Oggi i titoli italiani del risparmio gestito scendono pesantemente, più per contagio emotivo che per veri problemi fondamentali. FinecoBank, Banca Mediolanum, Azimut e Banca Generali hanno tutte sofferto, cioè il famoso rischio ‘Disruption‘ di settore sta andando verso i servizi finanziari”, spiega.

“Il mercato, in pratica, sta ragionando così: se l’intelligenza artificiale diventa sempre più brava a costruire portafogli, ottimizzare la fiscalità, suggerire allocazioni e ribilanciamenti, allora una parte del valore aggiunto della gestione potrebbe diventare standardizzata. E quando passa questo messaggio, la prima cosa che fanno gli investitori è tagliare le aspettative future. Non perché domani spariranno i consulenti o le SGR, ma perché cresce il dubbio su quanto saranno difendibili le commissioni nel tempo, soprattutto sulla clientela più standardizzata”, dice Calì.

“Da qui le vendite anche in Europa e in Italia, senza troppo distinguere tra modelli di business diversi. Detto questo, va anche detto che oggi è molto più panico che reale cambio strutturale. Il risparmio gestito italiano vive di relazioni/fiducia, pianificazione: tutte cose che l’AI può aiutare a fare meglio, ma difficilmente sostituire. Però il mercato, nel breve, ragiona così…”, conclude l’Executive Partner di Copernico SIM.