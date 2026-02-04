Auto, maniglie a scomparsa vietate in Cina: ecco perché

La Cina vieterà a partire dal prossimo anno le maniglie nascoste sulle auto, comunemente utilizzate sui veicoli elettrici Tesla e su molti altri modelli di automobili elettriche. Secondo i dettagli resi noti il 2 febbraio scorso dal ministero dell’Industria e dell’Information Technology di Pechino, tutte le portiere delle auto dovranno essere dotate di una funzione di sblocco meccanico delle maniglie, ad eccezione del portellone posteriore.

Il divieto per motivi di sicurezza

I funzionari hanno affermato che la politica mira ad affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza dopo alcuni incidenti mortali che hanno coinvolto veicoli elettrici, in cui le portiere elettroniche non avrebbero funzionato, intrappolando i passeggeri all’interno dei veicoli. Il nuovo requisito entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Per i modelli di auto già approvati, le case automobilistiche avranno tempo fino al 1° gennaio 2029 per apportare modifiche al design in modo da adeguarsi alle normative.

I modelli con maniglie a scomparsa

Veicoli come la Model Y e la Model 3 di Tesla, la iX3 di BMW e altri modelli di molte marche cinesi sono dotati di maniglie delle porte retrattili che potrebbero essere soggette alle nuove norme. Chris Liu, analista senior con sede a Shanghai presso il gruppo di ricerca e consulenza tecnologica Omdia, ha affermato che l’impatto globale delle nuove norme cinesi potrebbe essere sostanziale e che altre giurisdizioni potrebbero seguire l’esempio in materia di maniglie delle porte retrattili. Le case automobilistiche dovranno affrontare riprogettazioni o adeguamenti potenzialmente costosi.

La Cina è il primo paese a imporre il divieto

“La Cina è il primo grande mercato automobilistico a vietare esplicitamente le maniglie elettriche a scomparsa e quelle nascoste a pressione”, ha affermato. “Mentre altre regioni hanno segnalato problemi di sicurezza, la Cina è la prima a formalizzare questo aspetto in uno standard di sicurezza nazionale”. È probabile che le autorità di regolamentazione in Europa e altrove facciano riferimento o si allineino all’approccio cinese, ha affermato Liu. I nuovi requisiti avrebbero un impatto maggiore sui veicoli elettrici di fascia alta, poiché le maniglie delle portiere a scomparsa “sono considerate un elemento di design e aerodinamico”, ha aggiunto. Una bozza delle norme proposte è stata pubblicata dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese a settembre per consentire al pubblico di esprimere il proprio parere.

In Usa l’indagine sulle maniglie elettroniche di Tesla

L’anno scorso, la National Highway Traffic Safety Administration statunitense ha avviato un’indagine sui casi in cui le maniglie elettroniche delle portiere Tesla non avrebbero funzionato.

L’inchiesta delle autorità federali Usa preposte alla sicurezza automobilistica si concentrava su possibili difetti delle portiere delle Tesla che, secondo quanto riferito, avrebbero intrappolato dei bambini sul sedile posteriore, costringendo i genitori a rompere i finestrini per liberarli. La National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato, nel settembre 2025, che l’indagine preliminare si concentra sui modelli Tesla Model Y del 2021, dopo aver ricevuto nove segnalazioni relative al malfunzionamento delle maniglie elettroniche, probabilmente dovuto alla bassa tensione della batteria.

L’azienda guidata dal miliardario Elon Musk ha installato dei dispositivi manuali di sblocco delle portiere all’interno dei veicoli, ma la NHTSA ha osservato che un bambino potrebbe non essere in grado di raggiungerli o di sapere come utilizzarli. In quattro casi, i genitori hanno dovuto rompere i finestrini per entrare nell’abitacolo.

L’indagine sul modello più popolare di Tesla arriva dopo numerose segnalazioni negli ultimi anni di altri problemi con l’apertura delle portiere Tesla, che in alcuni casi hanno intrappolato i conducenti in veicoli in fiamme dopo incidenti e perdita di potenza.