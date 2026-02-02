Milano, 15 milioni di gare truccate su fondi UE: chiesto divieto contratti per Ernst&Young

La Procura europea Eppo ha chiesto al gip di Milano il divieto “di stipulare contratti con la Regione Lombardia” per il colosso della consulenza Ernst&Young nell’ambito dell’inchiesta su 15 milioni di euro di presunte gare truccate fra 2018 e 2025. La richiesta dei sostituti della Procura europea anti-frode ufficio di Milano, Sergio Spadaro e Giordano Baggio, segue di oltre un anno le perquisizioni disposte a ottobre 2024 per acquisire documentazione relativa ai “servizi relativi alla gestione di fondi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” affidati a E&Y.

La Procura: “Sospetto sistema di frode”

Otto persone, fra dirigenti e dipendenti della società, sono indagati con le ipotesi di turbativa d’asta e frode negli appalti. Secondo quanto riferisce Eppo la società leader mondiale dei servizi di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione ha versato 3 milioni di euro alla Regione Lombardia, su un conto corrente di deposito a garanzia neutrale per un totale di 6,8 milioni di euro, che sarebbe pari alla somma del denaro già ricevuta per i 15 contratti sotto indagine. L’inchiesta avrebbe svelato un “sospetto sistema di frode” legato “all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti” e in particolare sui “team di lavoro” richiesti della stazione appaltante. Secondo le accuse sarebbero stati indicati soggetti facenti parte dei gruppi di lavoro che “non avevano mai prestato i servizi o avevano lavorato solo un numero trascurabile di ore”. Per ottenere il pagamento la multinazionale della consulenza con un giro d’affari da 40 miliardi nel mondo ha quindi “presentato relazioni periodiche alla Regione Lombardia contenenti solo informazioni generali, che dichiaravano falsamente che tutti i membri del team elencati avevano svolto pienamente le attività assegnate”.