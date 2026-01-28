Asml da record nel 2025, l’utile vola a 9,6 miliardi

Asml da record nel 2025, con l’utile netto che vola a 9,6 miliardi euro. L’azienda olandese è tra i leader mondiali per le apparecchiature e le strumentazioni destinate ai produttori di semiconduttori.

Asml ha riportato un fatturato netto totale di 32,7 miliardi di euro con un margine lordo del 52,8% e un utile netto di 9,6 miliardi di euro nel 2025.

Asml prevede che il fatturato netto totale per il 2026 sarà compreso tra 34 e 39 miliardi di euro, con un margine lordo tra il 51% e il 53%. Le vendite nette totali nel quarto trimestre sono pari a 9,7 miliardi di euro con un margine lordo del 52,2% e un utile netto di 2,8 miliardi di euro. Gli ordini netti trimestrali nel quarto trimestre sono pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 7,4 miliardi di euro relativi alla tecnologia Euv. Il portafoglio ordini alla fine del 2025 è pari a 38,8 miliardi di euro.

Il gruppo prevede per il primo trimestre 2026 vendite nette totali comprese tra 8,2 e 8,9 miliardi di euro e un margine lordo tra il 51% e il 53%, con un fatturato netto totale nel 2026 compreso tra 34 e 39 miliardi di euro e margine lordo tra il 51% e il 53%. I risultati sono stati inferiori alle aspettative di Wall street. La stima media di quattro analisti intervistati da Zacks investment research era di un utile di 9,01 dollari (8,29 euro) per azione. Le azioni Asml sono aumentate del 36% dall’inizio dell’anno. Il titolo è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi.

“Asml ha registrato un altro anno record nel 2025 – afferma Christophe Fouquet, presidente e amministratore delegato di Asml – con un fatturato netto totale di 32,7 miliardi di euro e un margine lordo del 52,8%. Il quarto trimestre è stato particolarmente positivo: abbiamo registrato un fatturato netto totale record di 9,7 miliardi di euro, inclusi i ricavi riconosciuti per due sistemi High Na. Il nostro margine lordo per il quarto trimestre è stato in linea con le nostre previsioni, attestandosi al 52,2%”.

“Negli ultimi mesi, molti dei nostri clienti hanno condiviso una valutazione notevolmente più positiva della situazione di mercato a medio termine – osserva Fouquet – basata principalmente su aspettative più solide circa la sostenibilità della domanda legata all’intelligenza artificiale. Ciò si riflette in un netto aumento dei loro piani di capacità a medio termine e nel nostro record di ordini acquisiti. Pertanto, prevediamo che il 2026 sarà un altro anno di crescita per l’attività di Asml, trainata in gran parte da un aumento significativo delle vendite Euv e dalla crescita delle vendite della nostra base installata. Continuiamo a investire nelle persone e nella nostra presenza per sostenere tale crescita nel 2026 e oltre. Prevediamo che il fatturato netto totale del primo trimestre 2026 sarà compreso tra 8,2 e 8,9 miliardi di euro, con un margine lordo tra il 51% e il 53%. Prevediamo costi di ricerca e sviluppo pari a circa 1,2 miliardi di euro e costi Sg&a pari a circa 0,3 miliardi di euro. Per l’intero anno 2026, prevediamo un fatturato netto totale compreso tra 34 e 39 miliardi di euro, con un margine lordo tra il 51% e il 53%”.