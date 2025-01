L'azienda olandese ha dichiarato nel 2024 un utile di 19,25 euro per azione, è una delle più grandi fornitrici dell'industria dei semiconduttori

Asml porta il fatturato a 28,26 miliardi in aumento.

L‘utile per il quarto trimestre 2024 è stato di 2,693 miliardi di euro. L’azienda con sede a Dr Veldhoven nei Paesi Bassi ha dichiarato un utile di 6,85 euro per azione. Ha registrato un fatturato di 9,263 miliardi di euro nel periodo in esame.

Nel 2024 la società ha registrato un utile di 7,572 miliardi di euro, pari a 19,25 per azione.

Asml è specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchine per fotolitografia utilizzate per produrre chip per computer. Dal 2023 è il più grande fornitore per l’industria dei semiconduttori e l’unico fornitore al mondo di macchine per fotolitografia per litografia estrema, utilizzate per produrre i chip più avanzati. Nel 2023 Asml è stata la società tecnologica europea dalla maggiore capitalizzazione di mercato, con circa 270 miliardi.

Le azioni Asml sono diminuite di poco più dell’1% dall’inizio dell’anno. Il titolo è sceso del 23% negli ultimi 12 mesi.

