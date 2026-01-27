L’azienda fondata da Bill Gates annuncia l’arrivo della novità e la definisce come “il sistema di inferenza più efficiente che abbia mai implementato”.

Microsoft presenta AI Maia 200, il chip alternativo a Nvidia (la prima azienda a superare il muro dei 5mila miliardi di dollari).

Microsoft ha annunciato la prossima generazione del suo chip di intelligenza artificiale, una potenziale alternativa ai processori leader di Nvidia e alle offerte dei rivali nel settore cloud Amazon e Google.

Il chip Maia 200 arriva due anni dopo che Microsoft aveva dichiarato di aver sviluppato il suo primo chip AI, il Maia 100; anche se quest’ultimo non è mai stato reso disponibile per il noleggio ai clienti cloud.

Per il nuovo chip – dichiara Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo di Microsoft per il cloud e l’intelligenza artificiale, in un post sul blog di Redmond – ci sarà “una più ampia disponibilità per i clienti in futuro”. Guthrie definisce il Maia 200 “il sistema di inferenza più efficiente che Microsoft abbia mai implementato”.

Gli sviluppatori, gli accademici, i laboratori di intelligenza artificiale e le persone che contribuiscono ai modelli di intelligenza artificiale open source possono richiedere un’anteprima di un kit di sviluppo software.

Microsoft dichiara che il suo team di super-intelligenza, guidato da Mustafa Suleyman, utilizzerà il nuovo chip.

Anche l’add-on Microsoft 365 Copilot per i pacchetti software di produttività commerciale e il servizio Microsoft Foundry, per la creazione di modelli di intelligenza artificiale, lo utilizzeranno. Microsoft sta dotando i suoi data center della regione centrale degli Stati Uniti con chip Maia 200, che arriveranno successivamente nella regione occidentale degli Stati Uniti, seguiti da altre località.

I chip utilizzano il processo a 3 nanometri di Taiwan semiconductor manufacturing co. Quattro sono collegati tra loro all’interno di ogni server. Si basano su cavi ethernet, piuttosto che sullo standard InfiniBand, switch che Nvidia vende dall’acquisizione di Mellanox nel 2020.

Secondo Guthrie il chip offre prestazioni superiori del 30% rispetto alle alternative allo stesso prezzo. Microsoft afferma che ogni Maia 200 racchiude una memoria a banda larga superiore rispetto al chip Trainium AI di terza generazione di Amazon web services o all’unità di elaborazione tensoriale di settima generazione di Google.

Microsoft – conclude Guthrie – può raggiungere prestazioni elevate collegando fino a 6.144 chip Maia 200, riducendo il consumo energetico e il costo totale di proprietà.