Ue, Messina (Intesa Sp): "Accelerare su ministero Economia unico ed Eurobond"

“Io credo che quello che è importante è che le grandi autorità europee e i governanti europei si rendano conto che è necessario un passo di accelerazione per una maggiore integrazione anche politica con un ministero dell’Economia unico in Europa“. Così il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine ai cronisti, uscendo dal Comitato esecutivo dell’Abi a Milano a chi gli chiede di commentare le parole del governatore di Bankitalia Fabio Panetta che ha parlato di debolezza europea a causa della mancanza di integrazione. “Finché non si fa questo, sinceramente, mi sembra che si parla molto ma si realizza poco. – aggiunge Messina – Poi l’altro elemento importante sono gli eurobond, finché anche su quello non si passa a un’azione più decisa, francamente, mi sembrano grandi conversazioni, ma poi alla fine pochi fatti”. Poi il ceo di Intesa ha risposto a chi ha chiesto se Ca’ de Sass guardi all’estero in tema di M&A nello scenario del consolidamento bancario: “Intesa” Sanpaolo “presenterà il suo piano il 2 febbraio e comunque l’ho sempre detto chiaramente, la posizione di Intesa rimane la stessa”, ha detto Messina.