Sony annuncia una joint venture con Tcl

Sony annuncia una prossima joint venture con Tcl. Le due aziende dicono aver concordato di portare avanti le discussioni e le valutazioni relative a una partnership strategica nel settore dell’home entertainment. Si tratta di un protocollo d’intesa per confermare la loro intenzione di costituire una joint venture che assumerà il controllo delle attività di Sony nel settore dell’home entertainment, con la cinese Tcl che deterrà il 51% delle azioni e la giapponese Sony il 49%.

“La joint venture opererà a livello globale, occupandosi dell’intero processo, dallo sviluppo e progettazione dei prodotti alla produzione, vendita, logistica e assistenza clienti per prodotti quali televisori e apparecchiature audio domestiche – viene spiegato – Sony e Tcl procederanno con le discussioni per la stipula di accordi definitivi vincolanti entro la fine di marzo 2026 e che, subordinatamente alla stipula degli accordi definitivi e alle relative approvazioni normative e altre condizioni, la nuova società dovrebbe iniziare la propria attività nell’aprile 2027“.

“La nuova società – si rileva – intende promuovere la propria attività sfruttando la tecnologia audio e video di alta qualità sviluppata da Sony nel corso degli anni, il valore del marchio e le competenze operative, compresa la gestione della catena di fornitura, utilizzando al contempo la tecnologia avanzata di visualizzazione di Tcl, i vantaggi della sua presenza globale, l’impronta industriale, l’efficienza dei costi end-to-end e la forza della catena di fornitura verticale”.

I prodotti della nuova società dovrebbero portare il nome ‘Sony’ e ‘Bravia’, riconosciuti a livello mondiale.

“Il mercato globale dei televisori di grandi dimensioni continua ad espandersi, trainato da tendenze quali la diversificazione degli stili di visione grazie alla crescita delle piattaforme” di streaming “e di condivisione video – si conclude – il miglioramento dell’esperienza utente reso possibile dall’evoluzione delle funzionalità smart e l’adozione di display più grandi e con risoluzioni più elevate. In questo contesto di mercato, la nuova società mira a creare prodotti innovativi che soddisfino le aspettative dei clienti di tutto il mondo e a conseguire un’ulteriore crescita del business attraverso un’eccellenza operativa eccezionale. Sony e Tcl si impegnano a sostenere con forza la crescita sostenibile della nuova società”.