Mediobanca, Melzi d’Eril: “Crescita straordinaria delle medie imprese italiane in 30 anni”

“In 30 anni abbiamo assistito a una crescita straordinaria delle medie imprese italiane, che si è tradotta in un incremento del fatturato del 182% e ha superato nettamente quello delle grandi aziende del Paese”. Così l’amministratore delegato di Mediobanca Alessandro Melzi d’Eril nel suo intervento d’apertura dei lavori dell’ottava edizione dell’Italian mid cap conference, appuntamento annuale organizzato da Mediobanca.

“Anche il confronto con i principali Paesi europei premia in modo particolare le nostre medie imprese – osserva Melzi d’Eril – il loro fatturato è cresciuto in misura superiore rispetto alle società comparabili di altri Paesi, come Francia e Germania, trainando il valore aggiunto a un +65%, dato quasi doppio rispetto ai gruppi francesi e tedeschi, e creando un numero più elevato di posti di lavoro. Osserviamo che solo il 12% delle medie imprese italiane ha uno stabilimento in Paesi esteri ma il 42% del fatturato deriva da export, e questo dato è un’ulteriore conferma del valore che queste imprese generano per l’Italia”.

“Partecipare per la prima volta alla Mediobanca mid cap conference, nel mio nuovo ruolo di ceo – continua – è stata un’occasione unica per osservare da vicino l’energia e la qualità degli imprenditori e delle imprese che Mediobanca sostiene ogni giorno. Il nostro primo evento dell’anno è dedicato alle medie imprese italiane, che sono l’ossatura del nostro Paese e che in quanto tali sono oggetto di un’attenzione costante dell’istituto da trent’anni”. Quello che rende Mediobanca “il partner di elezione per le imprese e gli imprenditori è il nostro business fatto essenzialmente di persone e di competenze. Mediobanca ha sempre investito in questo senso, distinguendosi come l’istituzione che ha creato il patrimonio di professionalità più profondo che l’Italia abbia nel settore finanziario: un lavoro lungo 80 anni, che continuerò e continueremo a valorizzare proprio con ulteriori investimenti nelle nostre persone e nelle competenze”.

Italian mid cap conference mette in contatto, in una serie di incontri in calendario mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, i vertici delle principali società quotate italiane a media capitalizzazione (29 in totale le presenti) e oltre 100 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento. Oltre 400 le sessioni pianificate tra società e investitori, preceduti da una plenaria dedicata alle sfide delle imprese italiane tra stabilità del sistema Paese e nuove dinamiche geopolitiche. In occasione dell’evento è stato presentato il Global outlook 2026 a cura di Mediobanca research.