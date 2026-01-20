Lamborghini registra il record di auto consegnate nel 2025.

“Prosegue il percorso di crescita di automobili Lamborghini che, anche nel 2025, supera la soglia delle diecimila vetture consegnate, migliorando ulteriormente il risultato dell’anno precedente e stabilendo un nuovo record assoluto – osserva la casa automobilistica – con 10.747 vetture distribuite in tutto il mondo, si conferma la forte risposta del mercato e il successo della strategia di ibridizzazione della gamma, accolta con entusiasmo dai clienti del brand a livello globale”.

“Nonostante le difficili condizioni di mercato – rileva Stephan Winkelmann, chairman e ceo di automobili Lamborghini – siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso. Le performance registrate riflettono la nostra capacità di interpretare i mercati e di compiere scelte strategiche che rispondono in modo concreto alle aspettative dei nostri clienti. Un approccio che non mira a picchi di volume ma ci permette di consolidare i risultati raggiunti dopo la crescita degli ultimi anni”.

Nel 2025 i risultati “si confermano solidi in tutte e tre le macroregioni. L’area Emea rimane il principale mercato per automobili Lamborghini, con 4.650 vetture consegnate. Seguono le americhe, che chiudono l’anno con 3.347 unità distribuite, e la regione Asia Pacifico (Apac), che registra 2.750 vetture consegnate”.

“Il 2025 è stato un anno caratterizzato da numerose turbolenze geopolitiche e macroeconomiche che hanno causato comportamenti diversificati tra i vari mercati in cui siamo presenti – dichiara Federico Foschini, chief marketing & sales officer – seguendo un’attenta strategia basata su attività di rafforzamento del brand, su una proposta di prodotti altamente competitivi combinata con una distribuzione attenta a preservare l’esclusività dell’offerta, Lamborghini è riuscita a mantenere un ottimo risultato. Questo è stato possibile anche grazie al contributo fondamentale della nostra rete di concessionari che ha operato in stretta collaborazione con i nostri team regionali”.

I risultati del 2025 confermano “non solo la solidità della strategia di automobili Lamborghini ma anche la capacità dell’azienda di evolvere rimanendo fedele alla propria identità. In un momento di trasformazione per l’intero settore automotive, la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese continua a distinguersi per visione, innovazione e capacità di leggere il futuro senza perdere il legame con ciò che l’ha resa un’icona nel mondo”.