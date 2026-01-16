Università, alla Milano Luiss Hub al via “Il tuo mondo, domani”: i protagonisti della società e della cultura si raccontano

Debutta al Milano Luiss Hub “Il tuo mondo, domani”, ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche in corso.

Incontri al via il 28 gennaio

Ad aprire il ciclo di appuntamenti, mercoledì 28 gennaio alle ore 18, sarà il Presidente dell’Università Luiss, Giorgio Fossa che introdurrà il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano, Fortunato Ortombina, alla sua “prima” al Milano Luiss Hub. Figura di riferimento della scena culturale italiana e internazionale, Ortombina racconterà il proprio percorso personale e la sua visione sul ruolo della cultura come fattore chiave di sviluppo e coesione per la comunità.

Tanti i temi sul tavolo

Tanti i volti noti che, ogni mese, si confronteranno nella teca del Milano Luiss Hub, sui temi più diversi: dal cinema alla moda, dall’informazione alla salute, passando per il volontariato. Tra questi il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, l’attrice Cristiana Capotondi, il co-fondatore di S. Egidio, Monsignor Vincenzo Paglia, la top manager Sabina Belli, il chirurgo Paolo Veronesi e molti altri. Con questa iniziativa, il Milano Luiss Hub si conferma laboratorio e polo culturale in dialogo con la città, un contesto ispirazionale in cui idee, testimonianze e saperi si incontrano e orientano il dibattito sui grandi temi contemporanei. Nato nel 2017 dalla collaborazione tra Comune di Milano, Università Luiss, Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, e situato in Via Massimo D’Azeglio, 3, nel cuore dell’Innovation District, l’Hub, è un ecosistema urbano dedicato alla sperimentazione di modelli innovativi di formazione, imprenditorialità e collaborazione sociale.