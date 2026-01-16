Essilux, Meta mira al raddoppio della produzione degli occhiali smart Ray-Ban

Essilux continua la collaborazione con Meta. L’azienda di Menlo Park mira al raddoppio della produzione degli occhiali smart Ray-Ban.
L’obiettivo di Meta riguarda l’anno in corso: un aumento della capacità produttiva degli smart glass di Ray-Ban – prodotti con EssilorLuxottica – per via della grande crescita della domanda. Il target – secondo quanto riferisce Bloomberg – sarebbe di portarli potenzialmente a oltre 20 milioni di pezzi, con l’ipotesi di superare i 30 milioni in caso di forte richiesta.
Un aumento della produzione segnalerebbe la fiducia che gli occhiali intelligenti possano andare oltre i confini dei primi utilizzatori e raggiungere la scala del mercato di massa. EssilorLuxottica, responsabile della produzione, è già vicina al suo attuale obiettivo di capacità produttiva di 10 milioni di paia entro la fine del 2026.
I colloqui in corso tra le due società metterebbero in evidenza la volontà di Meta di estendere la sua strategia di intelligenza artificiale all’hardware che può controllare end-to-end, riducendo la dipendenza del gigante tecnologico dagli smartphone prodotti dalla concorrenza.