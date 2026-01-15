L’amministratore delegato Larry Fink: “La fiducia nella traiettoria di crescita ci ha portato ad aumentare il dividendo per azione del 10%. Siamo leader nei mercati pubblici e privati. Abbiamo già iniziato il 2026 con un forte slancio”.

Blackrock chiude il 2025 a oltre 24 miliardi di ricavi. Il grande asset manager statunitense porta l’utile netto rettificato a 7,736 miliardi di dollari in aumento del 17% rispetto all’anno precedente.

I ricavi ammontano a 24,216 miliardi, in aumento del 19%. Nel quarto trimestre 2025 l’utile netto rettificato è aumentato del 16% a 2,176 miliardi di dollari, con un utile per azione di 13,16 dollari. Il gruppo ha riportato 14mila miliardi di dollari in gestione “a seguito di un afflusso netto record di 698 miliardi di dollari nell’intero anno, di cui 342 miliardi nel quarto trimestre“.

“Blackrock entra nel 2026 con uno slancio in accelerazione su tutta la nostra piattaforma, dopo aver registrato l’anno e il trimestre più forti della nostra storia in termini di afflussi netti – osserva il presidente e amministratore delegato di Blackrock Larry Fink – nel 2025 i clienti ci hanno affidato 698 miliardi di dollari di nuovi asset, alimentando una crescita organica delle commissioni base del 9%. E abbiamo chiuso l’anno con trimestri consecutivi di crescita organica a doppia cifra delle commissioni di base, compreso il 12% nel quarto trimestre”.

“Il 2026 sarà il nostro primo anno completo come piattaforma unificata con Gip, Hps e Preqin – osserva Fink – in tutto il mondo i clienti cercano di fare di più con BlackRock. La nostra pipeline di attività si è ampliata in termini di prodotti e regioni, coprendo mandati sui mercati pubblici e privati, tecnologia e dati e canali dei clienti. Stiamo assistendo a un’eccellente attività di raccolta fondi mentre lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo di 400 miliardi di dollari di raccolta fondi nei mercati privati entro il 2030“.

“Blackrock è all’avanguardia in alcuni dei più grandi nuovi canali di crescita del settore, dai mercati privati alla gestione patrimoniale e ai piani 401(k), agli Etf attivi, ai dati, alle risorse digitali e alla tokenizzazione – continua Fink – la nostra fiducia nella nostra traiettoria di crescita e margine in aumento ci ha portato ad aumentare il nostro dividendo per azione del 10% e il nostro livello di riacquisto di azioni pianificato“.

“Blackrock si differenzia come operatore di scala negli investimenti e nella tecnologia dei mercati pubblici e privati, il che sta migliorando il nostro posizionamento con i clienti in tutto il mondo – conclude Fink – siamo leader nei mercati pubblici e privati, nella tecnologia e nei dati. Siamo un attore fondamentale sia nei mercati finanziari tradizionali che in quelli decentralizzati. È importante sottolineare che riuniamo tutto questo per offrire Blackrock ai nostri clienti in modo coerente e unificato. Abbiamo già iniziato il 2026 con un forte slancio e siamo posizionati in anticipo rispetto alle grandi opportunità future per offrire risultati migliori ai clienti e crescita ai nostri azionisti”.