La società di Larry Fink cresce del 16% rispetto all'anno scorso, e i ricavi superano i 20 miliardi

Blackrock ha chiuso il 2024 riportando un utile netto di 6,369 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente. I ricavi ammontano a 20,407 miliardi in crescita del 14% mentre gli asset under management sono cresciuti del 15% a 11.551,251 miliardi di dollari (erano a 10.008,995 miliardi nel 2023). Nel quarto trimestre del 2024 l’utile è stato di 1,67 miliardi in crescita del 21%, con ricavi per 5,677 miliardi in aumento del 23% e una crescita degli asset under management del 15%. Nel 2024 i clienti hanno affidato a Blackrock una raccolta netta record di 641 miliardi di dollari, di cui 281 miliardi nel quarto trimestre, per due trimestri consecutivi di flussi record.

“Il 2024 è stato anche un anno fondamentale per le acquisizioni strategiche basate sul servizio clienti, la tecnologia e la scala – dice Laurence Fink, presidente e ceo di Blackrock – il nostro modello operativo ha fornito prestazioni eccezionali in un anno di cambiamenti significativi. Abbiamo superato i 20 miliardi di dollari di fatturato annuale, con un aumento del 14% rispetto al 2023. Il reddito operativo rettificato è cresciuto del 23% e il nostro margine del 44,5%, leader del settore, è aumentato di 280 punti base. Nei 25 anni trascorsi dalla nostra Ipo, Blackrock ha garantito ai nostri azionisti un rendimento totale annuo composto del 21%, rispetto all’8% dell’S&P 500. Blackrock entra nel 2025 con un potenziale di crescita e di rialzo più elevato che mai. Questo è solo l’inizio”.

