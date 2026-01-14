Corte dei Conti, conferito nuovo incarico ad Antonello Colosimo

Il consiglio di presidenza della Corte dei Conti ha nominato Antonello Colosimo nuovo presidente della sezione controllo enti, una delle strutture dell’Istituto incaricate di vigilare sulla gestione degli enti pubblici partecipati dallo Stato.

Nato nel 1960 a Napoli ma di origini coriglianesi, Colosimo ha maturato 43 anni di esperienza in ruoli di alto profilo nella pubblica amministrazione come: alto commissario vicario per la lotta alla contraffazione, direttore generale e capo di gabinetto in diversi ministeri.

Colosimo subentra alla presidente Manuela Arrigucci, alla guida della sezione fino ad oggi. Prima di quest’ultimo incarico e fino al 12 dicembre scorso, ha svolto le funzioni di presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria.

Inoltre il 13 gennaio a Roma, nel corso della 57ª edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo, al presidente è stata consegnata la “Medaglia d’oro Brutium”, riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte nei campi delle istituzioni, della cultura, della scienza, dell’arte, dell’imprenditoria e del giornalismo. Si tratta di una storica manifestazione promossa dal Brutium, diretta da Gemma Gesualdi, che da oltre mezzo secolo riunisce le energie migliori della Calabria diffusa nel mondo.