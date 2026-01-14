Bank of America porta a +19% l’utile nel 2025. Ha chiuso l’anno passato riportando un utile netto pari a 30,5 miliardi di dollari, con un Eps pari a 3,81 dollari. I ricavi ammontano a 113,1 miliardi, in aumento rispetto ai 105,9 miliardi del 2024.

Nel quarto trimestre l’utile netto è pari a 7,6 miliardi di dollari rispetto ai 6,8 miliardi di dollari, con un utile diluito per azione pari a 0,98 dollari rispetto agli 0,83 dollari, in aumento del 18%. I ricavi, al netto degli interessi passivi, pari a 28,4 miliardi di dollari (28,5 miliardi di dollari Fte), aumentano del 7%, riflettendo un aumento del margine di interesse netto (Nii), commissioni di gestione patrimoniale e ricavi da vendite e negoziazioni.

Il margine di interesse netto è pari a 15,8 miliardi di dollari (15,9 miliardi di dollari Fte), in aumento del 10%, trainato dall’aumento del Nii relativo all’attività dei mercati globali, alla rivalutazione delle attività a tasso fisso e all’aumento dei saldi dei depositi e dei prestiti, parzialmente compensato dall’impatto dei tassi di interesse più bassi.

“I risultati del quarto trimestre di Bank of America – osserva il presidente e amministratore delegato Brian Moynihan – hanno coronato un anno di ottimi guadagni, con un utile netto di oltre 30 miliardi di dollari e un Eps in crescita del 19% rispetto al 2024. Grazie alla solida crescita dei ricavi, alla leva operativa positiva e a un rapporto di efficienza più basso, abbiamo migliorato i rendimenti su base annua sia per l’intero anno che per il trimestre. Con la resilienza dimostrata dai consumatori e dalle imprese, nonché il maggiore focus sul contesto normativo e sulle politiche fiscali e commerciali, prevediamo un’ulteriore crescita economica nel prossimo anno. Nonostante permangano numerosi rischi, siamo ottimisti sull’andamento dell’economia statunitense nel 2026. Desidero ringraziare i nostri colleghi per il loro duro lavoro quest’anno. Grazie alla loro dedizione e alla posizione favorevole dell’economia, siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere questo slancio nel 2026 e oltre”.