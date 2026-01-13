Mutui, a novembre 2025 tassi di interesse in discesa

I tassi di interesse dei mutui sono in discesa. A novembre 2025 – secondo la pubblicazione ‘Banche e moneta: serie nazionali’ diffusa dalla Banca d’Italia – il Tasso annuale effettivo globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,72% (3,73 a ottobre). La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 14,9% (16,1% nel mese precedente).

Aumentano i prestiti a famiglie e imprese

In novembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema europeo delle banche centrali, sono aumentati del 2,1% sui 12 mesi (1,8 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3% (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,8% (1,1 in ottobre). A novembre il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,12% (10,07 nel mese precedente).

I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,52% a novembre (3,53 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,10%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,16%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,63% (come in ottobre).

Risparmio, aumentano i depositi privati

I depositi del settore privato sono aumentati del 2,6% a novembre (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,8% (4,9 in ottobre).