Leadership e nuovi standard di servizio: la roadmap Leasys per il 2026

Processi più rapidi, servizi integrati e supporto alla transizione energetica: così Leasys punta a consolidare la leadership nel noleggio a lungo termine nel 2026. Il 2026 si inserisce in una fase di ridefinizione delle dinamiche del noleggio a lungo termine, trainata dall’evoluzione normativa, dalla crescente attenzione ai criteri ESG e da un contesto competitivo che premia gli operatori capaci di unire rapidità decisionale, digitalizzazione dei processi e completezza dell’offerta. In questo quadro, Leasys entra nel 2026 con la volontà di rafforzare il proprio posizionamento, dopo aver chiuso il 2025 con una quota di mercato pari al 25% delle immatricolazioni complessive del noleggio a lungo termine in Italia. Un risultato che conferma la solidità di una strategia fondata su omnicanalità, innovazione digitale e centralità del cliente.

La roadmap di crescita per il 2026

La roadmap di crescita per quest’anno poggia su un orientamento preciso: affermarsi come partner in grado di rendere la mobilità più semplice, rapida ed efficace, governandone la complessità. Leasys continuerà a fare leva sulle sinergie con Stellantis, un elemento distintivo che rappresenta un vantaggio competitivo in termini di solidità e di capacità di risposta al mercato. L’ambizione è mettere a disposizione un portafoglio di soluzioni e veicoli il più esteso possibile, in grado di coprire l’intero spettro delle esigenze di mobilità. Sul fronte operativo, il 2026 introduce un cambio strutturale: tempi di consegna più rapidi, veicoli preconfigurati e un parco auto già disponibile. L’intento è offrire soluzioni immediate, con particolare attenzione alle aziende che richiedono sempre più continuità nei processi e certezza nella pianificazione. Parallelamente, sul piano commerciale, l’azienda prevede un portafoglio di servizi più ampio e centrato sulle esigenze delle persone, con soluzioni integrate che vanno oltre il noleggio a lungo termine tradizionale, dando vita a un vero e proprio ecosistema di mobilità. Resterà centrale il ruolo del Leasys e-store, hub digitale pensato per garantire immediatezza, trasparenza e facilità nella configurazione di un’offerta di noleggio customizzata sulle esigenze specifiche dell’utente.

La sostenibilità resterà un asset strategico

La sostenibilità resterà un asset strategico. Leasys continuerà a supportare i clienti nelle politiche di transizione tramite soluzioni che agevolano il passaggio a motorizzazioni elettriche e ibride, con servizi pensati per accompagnare il percorso di decarbonizzazione delle flotte. Il 2026, dunque, non sarà solo un anno di consolidamento: sarà l’occasione per rafforzare la leadership attraverso una proposta distintiva che integra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, velocità operativa e completezza dell’offerta. Una strategia mirata a rispondere con pragmatismo e visione alle sfide di un mercato in continua trasformazione.