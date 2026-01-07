Accordo di Tim con Fastweb + Vodafone per lo sviluppo del 5G.

La conferma del raggiungimento dell’intesa preliminare con Fastweb + Vodafone arriva da Tim. Si tratta – viene spiegato – di avviare una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio access network (Ran) sharing.

L’accordo – propedeutico alla finalizzazione di un contratto definitivo, previsto entro il secondo trimestre 2026 – mira ad accelerare l’espansione del 5G in Italia.

Il progetto è soggetto alle autorizzazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Rappresenta – afferma Tim – “un importante passo avanti nell’uso efficiente delle infrastrutture esistenti e consentirà di realizzare una copertura 5G più ampia e sostenibile“.

“L’accordo prevede che ciascun operatore possa utilizzare, nelle aree interessate, l’infrastruttura di accesso radio-mobile dell’altro, evitando duplicazioni infrastrutturali – osserva Tim – le efficienze consentiranno di estendere la copertura delle reti 5G ad alte prestazioni ad aree a bassa densità poco servite, migliorando l’inclusione digitale e la qualità del servizio per famiglie e imprese“.

Il modello di collaborazione – già ampiamente adottato in altri Paesi dell’Unione europea – “garantisce a entrambe le aziende il mantenimento di una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica, un ridotto impatto ambientale, riduzione dei costi di implementazione, e liberazione di risorse per investimenti nella tecnologia mobile di nuova generazione”.

Contribuendo a una diffusione più efficace delle reti 5G – conclude Tim – “questa iniziativa sostiene la trasformazione digitale dell’Italia rafforzandone la competitività in linea con gli obiettivi del decennio digitale europeo, apportando benefici diretti ai consumatori, alle imprese e alle comunità di tutto il Paese“.