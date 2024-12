Il nuovo Ericsson mobility report presentato da Andrea Missori all'industria delle telecomunicazioni

Il 5G supererà il 4G nel 2027. L’analisi, accompagnata da una vasta gamma di dati statistici sulle reti mobili a livello globale, è inclusa nell’edizione di novembre 2024 dell’Ericsson mobility report, presentato oggi da Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson, durante l’evento Imagine Italy, che ha riunito i vertici dell’industria delle telecomunicazioni e alcuni rappresentanti delle infrastrutture nazionali. Secondo il documento 5G Stand Alone e 5G Advanced saranno al centro delle strategie di sviluppo degli operatori di tutto il mondo da qui alla fine del decennio, in quanto permettono di abilitare le funzionalità necessarie per creare offerte incentrate sulla creazione di valore piuttosto che sul volume di dati.

Sebbene il tasso di crescita del traffico dati su reti mobili stia rallentando – stimato al 21% anno su anno per il 2024 – ci si aspetta comunque che per la fine del 2030 aumenti di quasi tre volte rispetto alle quantità odierne. Da sottolineare che entro la fine del 2024 si prevede che il traffico video rappresenterà il 74% di tutto il traffico dati mobile.

Lo studio evidenzia che c’è un ampio potenziale da sfruttare per lo sviluppo di connettività differenziata.

Secondo Missori “il 5G Standalone e il 5G Advanced rappresentano un’opportunità fondamentale anche per l’Italia, dove la trasformazione digitale delle infrastrutture nazionali – tra cui ferrovie, porti e autostrade – è cruciale per migliorare la competitività del Paese. Per sfruttare il pieno potenziale del 5G è necessario un approccio strategico e sistemico che unisca innovazione tecnologica, investimenti mirati e una visione di lungo periodo.

In Europa, la copertura della banda media 5G è aumentata dal 30% circa a fine 2023, e si stima che arriverà al 45% entro la fine dell’anno. Tuttavia, l’Europa è ancora lontana dai livelli di copertura del Nord America e dell’India. Quest’ultima ha realizzato distribuzioni su larga scala del 5G su banda media in tempi rapidi e si prevede che raggiunga circa il 95% di copertura della popolazione entro la fine del 2024. Nel Nord America, la copertura su banda media dovrebbe avvicinarsi al 90% entro la fine dell’anno.

Entro la fine del 2030, si stima che quasi il 60% dei 6,3 miliardi di abbonamenti 5G a livello globale sarà rappresentato da sottoscrizioni 5G Stand Alone. Inoltre, si prevede che le reti 5G gestiranno circa l’80% del traffico dati mobile totale, un significativo aumento rispetto al 34% stimato per la fine del 2024.

Si prevede che gli abbonamenti globali al 5G raggiungeranno quasi 2,3 miliardi entro la fine del 2024, pari al 25% di tutte le sottoscrizioni mobili a livello globale. Inoltre, si stima che il numero di abbonamenti 5G supererà quello delle sottoscrizioni 4G a livello globale nel corso del 2027.

