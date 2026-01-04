Befana, la tradizione resiste: calza ‘fai da te’ +10%

“Resiste il mito della Befana. In vista dell’arrivo dell’Epifania la corsa all’acquisto di calze preconfezionate o di prodotti per soluzioni ‘fai da te’ fa segnare un sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A rilevarlo è l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della Grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita).

Nello specifico, le calze ‘brandizzate’ fanno registrano un +3%, con grande richiesta per Barbie e Princess Disney per le bambine e Hot Wheels e Avengers per i maschietti. Bene anche gli intramontabili Pokémon e i Minions.

Crescita, invece, di oltre il 10% delle vendite, per i prodotti destinati a riempire le calze ‘fai da te’, con un incremento di acquisti di caramelle, cioccolati e tutti gli altri dolciumi tipici dell’Epifania. “Ancora una volta – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – registriamo la tendenza del cliente ad avere una particolare attenzione al risparmio, declinata sempre più nel rapporto qualità/prezzo. La scelta di riempire una propria calza, con una selezione mirata e attenta, va in questa direzione”.