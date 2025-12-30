Capodanno, il cenone costerà 127 euro a famiglia

Secondo le stime di Unimpresa la spesa è in aumento di circa il 2% rispetto all’anno scorso e del 28% in cinque anni.

Il Capodanno 2025-2026 tiene bene e le famiglie italiane per il cenone in casa sborseranno in media 127,2 euro per nucleo. Una spesa in aumento di circa il 2% rispetto al 2024 secondo le stime dal Centro studi di Unimpresa. Una crescita ininterrotta quella dei consumi per festeggiare l’anno che se ne va e il nuovo che arriva, iniziata nel 2022 dopo la fase di stagnazione legata alla pandemia.

Per Unimpresa il confronto con gli anni precedenti evidenzia un trend ormai strutturale: tra il 2020 e il 2021 la spesa media si attestava intorno ai 100 euro, per poi salire a 109 euro nel 2022, 115 euro nel 2023 e oltre 124 euro nel 2024, fino al livello attuale. Nel giro di cinque anni l’incremento complessivo sfiora così il 28%, con una dinamica che “riflette prima l’impatto dell’inflazione e poi la normalizzazione dei consumi su livelli più elevati”.

Unimpresa ha calcolato che le circa 26,3 milioni di famiglie del Paese per il solo cenone domestico di San Silvestro spendono 3,3 miliardi di euro, in aumento di circa il 2% sull’anno precedente. Rispetto al biennio 2020-2021, quando il valore complessivo oscillava tra 2,6 e 2,7 miliardi, c’è un aumento oltre il 25%.

La sintesi di Unimpresa è che “nonostante un clima di prudenza nei bilanci familiari, il Capodanno resta una ricorrenza centrale nelle abitudini di spesa degli italiani: meno eccessi, maggiore attenzione alle scelte di consumo, ma un volume complessivo che continua a crescere e a generare un impatto economico rilevante sui consumi interni”.

Anche Coldiretti/Ixè fa le sue stime, in vista della notte di San Silvestro, durante la quale “si prevede una media di sette commensali per tavola” e in cui le famiglie italiane “spenderanno in media 104 euro per il cenone, una cifra in aumento del 7% rispetto a un anno fa”. La maggior parte degli italiani trascorrerà la serata in casa, anche se quasi uno su sei sceglierà di festeggiare fuori tra ristoranti, agriturismi e pizzerie. Il 42% cenerà e attenderà la mezzanotte nella propria abitazione, mentre un altro 42% sarà ospite di parenti o amici, Il 16% ha invece optato per una cena fuori casa.

La spesa per il cenone divide comunque le famiglie: il 30% riuscirà a contenere il budget entro i 50 euro, il 28% spenderà tra i 50 e i 100 euro, e il 22% arriverà a 150 euro. Non mancano poi coloro che investiranno cifre più alte, fino a 200 euro (11%), 300 euro (5%) o anche oltre (4%). Le differenze territoriali restano marcate: i cittadini del Sud risultano i più generosi, con una media di 131 euro, seguiti da quelli delle Isole (113) e del Centro (107), mentre il Nord Ovest e il Nord Est si fermano rispettivamente a 92 e 84 euro. Anche l’età incide: la fascia dai 35 ai 44 anni prevede un esborso medio di 118 euro, contro i 95 euro degli over 64.

Tutto è pronto dunque per il tradizionale cenone di fine anno a Sud come a nord del Belpaese. Gli oltre 10mila ristoranti lombardi aperti a Capodanno, infatti, accoglieranno 620mila clienti, con un indotto di 64 milioni di euro, secondo le stime Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio.