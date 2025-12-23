Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre

Improvvisamente manca qualcosa in casa, o semplicemente si è fatto tardi. E Natale è praticamente ”ora”. I supermercati aperti ci sono anche sotto le festività natalizie. Ma vediamo dove andare a caccia dell’ultimo salmone affumicato, dell’ultimo trancio di tonno, di tortellini freschi, pane o dolci, tra il 24, il 25 e il 26 dicembre.

Per la vigilia, Natale, e Santo Stefano, ci viene in aiuto una guida sui supermercati aperti messa a punto da Altroconsumo.

Da Conad a Carrefour, da Lidl a Eurospin all’Esselunga, ”la regola non è uguale per tutti: la vigilia spesso c’è l’orario ridotto, il 25 dicembre molti sono chiusi, il 26 è invece il giorno caratterizzato da una grande differenziazione”. Attenzione però durante le festività gli orari molto spesso non cambiano allo stesso modo: alcuni supermercati lasciano decidere al singolo punto vendita , altri invece si adeguano alle indicazioni della città. La cosa che si consiglia di fare è di cercare il punto vendita e verificare gli orari festivi, eventualmente telefonare, e in caso si trovi dentro un centro commerciale bisogna anche controllare quali orari sono adottati.

Aldi ha una programmazione delle feste piuttosto semplice: la vigilia si compra come in un giorno normale, Natale è chiuso e a Santo Stefano spesso si torna in negozio con l’orario tipico della domenica. Il numero verde per avere informazioni è 800 370370. Per Bennet è sempre meglio verificare, dal momento che a Natale e a Santo Stefano molti punti vendita resteranno chiusi (il numero verde è 800 236638). Chi cerca un Carrefour aperto a Natale deve tenere presente che l’apertura può variare per città e regione; la cosa migliore è chiamare il numero verde 800 650650. Per Conad la situazione è particolare. Si deve controllare prima il sito per cercare il tuo punto vendita. Con Coop è bene distinguere: la vigilia di solito si lavora con orario ridotto, a Natale prevale la chiusura, mentre il 26 può riaprire con orari festivi più corti (numero verde 800 805580).

Esselunga: vigilia si può fare la spesa ma il 25 e il 26 sono chiusi. Si può cercare il punto vendita sul sito o chiamare il numero verde 800 666555. Per Eurospin, il 25 dicembre vuol dire chiusura; la vigilia invece è aperto con chiusura anticipata, mentre il 26 può cambiare molto da zona a zona. Non c’è numero verde ma sul sito è indicato il contatto telefonico 045 786 2000. Per Il Gigante le situazioni sono più lineari: vigilia aperta con orario normale, Natale chiuso, Santo Stefano di nuovo aperto con orario normale.

I supermercati Lidl il 25 dicembre sono chiusi, la vigilia aperti ma con orari ridotti, e il 26 è un punto interrogativo con la risposta che cambia in base alla località (il numero verde 800 480048). MD di solito riduce l’orario il 24 e chiude a Natale; per Santo Stefano la regola è la chiusura (numero verde 800 555000). Pam segue uno schema abbastanza regolare: vigilia aperta, Natale chiuso, Santo Stefano spesso aperto ma con orario ridotto. Non c’è un numero verde nazionale ma il contatto indicato è 041 5495111. Per Penny Market il 25 è un giorno di chiusura mentre il possono esserci orari diversi (numero verde 800 901290).