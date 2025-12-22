Robot umanoidi, arriva l’accordo tra Oversonic robotics e Stm

I robot umanoidi sono alle porte? A sentire Elon Musk manca ormai poco alla diffusione su larga scala (ne aveva addirittura annunciato una legione romana di robot). Un contributo arriverà anche dall’annuncio dell’accordo tra Oversonic robotics e Stm proprio per la fornitura di robot umanoidi.

Oversonic robotics è un’azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva. Stmicroelectronics è una delle fabbriche di chip più importanti a livello europeo.

L’accordo punta all’introduzione dei robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all’interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti Stm nel mondo. È la prima volta che un’azienda del settore dei semiconduttori integra operativamente robot umanoidi cognitivi all’interno delle proprie fabbriche, segnando un punto di svolta nell’evoluzione dell’industria manifatturiera avanzata. Il primo robot umanoide è già operativo allo stabilimento Stm di packaging avanzato e test a Malta.

In virtù dell’accordo Oversonic robotics collaborerà con Stmicroelectronics al Ces per presentare dimostrazioni dal vivo del robot umanoide RoBee e delle applicazioni sviluppate per contesti di produzione e manifattura avanzata. La dimostrazione rappresenta il lancio internazionale della collaborazione, con il supporto di esperti di ingegneria dei sistemi robotici e di automazione di entrambe le aziende.

“La partnership con Stmicroelectronics è per noi motivo di grande orgoglio perché incarna la visione di robotica cognitiva che Oversonic ha portato nel mercato industriale e nell’healthcare – commenta Fabio Puglia, presidente di Oversonic robotisc – essere i primi a introdurre robot umanoidi cognitivi in un contesto produttivo sofisticato come quello dei semiconduttori significa misurarci con lo standard massimo in termini di affidabilità, sicurezza e continuità operativa. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per Oversonic e, più in generale, per le sfide industriali che queste nuove macchine sono chiamate ad affrontare in ambienti innovativi e ad alta complessità, a fianco delle persone e a supporto della loro qualità del lavoro”.

“Un parametro chiave della competitività di lungo periodo della nostra infrastruttura globale di manifattura avanzata è la capacità di implementare soluzioni di automazione e robotica su larga scala. L’integrazione degli umanoidi rappresenta la prossima frontiera – dichiara Fabio Gualandris, president quality, manufacturing and technology di Stmicroelectronics – i robot umanoidi cognitivi di Oversonic supportano attività complesse, consentendo a Stm di gestire i flussi produttivi avanzati richiesti dai nuovi prodotti, migliorando ulteriormente la qualità e riducendo i tempi di ciclo. La capacità di questi umanoidi di cooperare con l’automazione industriale e con sistemi software basati su agenti aumenta la sicurezza dei dipendenti, la continuità del servizio e l’efficienza complessiva. Con questa iniziativa e con l’introduzione della prima flotta di umanoidi, Stmicroelectronics conferma il proprio ruolo di pionieri nell’adozione di tecnologie strategiche e sostenibili per mantenere la leadership globale nel settore dei semiconduttori“.