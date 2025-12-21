Tim, Cda propone ai soci la conversazione delle azioni risparmio in ordinarie

Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberta Figari, ha deliberato di sottoporre, in un unico contesto, all’Assemblea dei Soci una proposta di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale sulla base di un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio detenuta, più un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 0,12 per azione di risparmio, da corrispondersi da parte della Società in favore degli azionisti di risparmio che esercitino tale facoltà di conversione. E’ quanto si legge in una nota. Tim ha anche reso noto che Lorenzo Cavalaglio è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione.

Cda propone riduzione capitale sociale a 6 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Tim ha proposta agli azionisti la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro “destinando l’importo riveniente fino a concorrenza del quinto del capitale sociale (post riduzione), a riserva legale; per il residuo importo, a costituzione di una riserva disponibile di patrimonio netto”. E’ quanto si legge in una nota.