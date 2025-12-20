Tim, Cassazione conferma la restituzione del canone del 1998: atteso rimborso da 1 miliardo

La Corte di Cassazione conferma la restituzione a Tim del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni. La sentenza della Cassazione – spiega il gruppo in una nota – rigetta infatti il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e conferma in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2024. La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati, per un totale di poco superiore a 1 miliardo di euro.