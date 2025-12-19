Mercosur, von der Leyen: “Concordato con partner rinvio firma a gennaio”

“Stasera abbiamo raggiunto un traguardo importante che spianerà la strada al completamento con successo dell’accordo Mercosur a gennaio. Abbiamo bisogno di qualche settimana in più per affrontare alcune questioni con gli Stati membri e abbiamo contattato i nostri partner Mercosur e concordato di posticipare leggermente la firma”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

“Questo accordo è di cruciale importanza per l’Europa, economicamente, diplomaticamente e geopoliticamente, apre nuove opportunità commerciali ed economiche per tutti i nostri Stati membri e, con controlli e garanzie aggiuntivi, abbiamo integrato tutte le protezioni necessarie per i nostri agricoltori e per i nostri consumatori. In un anno dominato da notizie di aumento dei dazi e nuove restrizioni commerciali, l’impatto positivo di questo patto è importante non solo per le nostre due regioni, ma per l’economia globale“, sottolinea.

Meloni: “Ora più tempo per garanzie agli agricoltori”

“Si sta lavorando per posticipare il summit del Mercosur, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte che sono richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci così di poter approvare l’accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Ue a Bruxelles. “Direi che in entrambe le questioni principali (quella ucraina e quella del Mercosur, ndr) ha prevalso e sta prevalendo il buon senso e quindi sono soddisfatta dei risultati di questa lunga giornata”, aggiunge.

Merz: “Meloni ha chiesto il rinvio ma ha assicurato il sì”

“Per quanto riguarda l’accordo commerciale con l’America Latina, sapete che da oltre 25 anni, dal novembre 1999, stiamo negoziando questo accordo di libero scambio con i Paesi latinoamericani. E l’ultima volta che ci siamo incontrati qui, ho dato per scontato che il mandato per i rappresentanti permanenti presso l’Unione Europea fosse già stato trasmesso senza condizioni. Ma alla fine è emerso che diversi Stati membri avevano delle riserve. Il Parlamento europeo ha deciso di adottare misure di salvaguardia per l’agricoltura in Europa. Ci saranno ulteriori accordi in materia di politica agricola per Francia e Italia. L’Italia ci ha chiesto di rinviare la firma di altre due settimane in modo che il governo e il Parlamento italiani possano incontrarsi in Italia. Ma Giorgia Meloni ha affermato che, in coordinamento con la Commissione, si assicureranno che, al più tardi entro la fine di metà gennaio, questo appuntamento a Brasilia per la firma possa aver luogo”. Lo ha ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dopo la conclusione del vertice Ue nella notte a Bruxelles, in merito all’accordo sul Mercosur. “Quindi è ormai certo che il Mercosur entrerà in vigore una volta che il governo italiano avrà dato il suo consenso. E non perdo la speranza che anche il governo francese possa approvarlo. Ma anche se così non fosse, avremo una maggioranza qualificata nel Consiglio”, ha affermato ancora Merz.

Sanchez: “Aspettato 25 anni, possiamo aspettare un altro mese”

“Abbiamo aspettato 25 anni, possiamo aspettare 25 anni e un mese per firmare l’accordo con il Mercosur“. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Il premier socialista ha riferito che, durante il vertice, ha chiesto “agli Stati membri che hanno dubbi, che pensino all’Europa e alle opportunità per le imprese”.

“Considerata la guerra commerciale aperta dall’amministrazione Usa, crediamo che l’accordo Ue-Mercosur sia molto importante. Sia perché dopo 25 anni di negoziati è arrivato il momento di concluderlo e c’è già stata troppa pazienza da parte degli attori coinvolti, ma anche perché è un modo di diversificare le nostre relazioni commerciali”, ha rimarcato Sanchez.