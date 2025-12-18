“Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto

Pronti a girare l’Italia con ‘Welcome to Meraviglia’, l’evoluzione della campagna della Venere Influencer presentata oggi dalla ministra per il Turismo Daniela Santanché. Ecco La Venere prende vita – a impersonarla è la giovane Francesca Faccini – esce dal manifesto e si fa vera: da ‘Open to Meraviglia’ a ‘Welcome to Meraviglia’, per accogliere i milioni di turisti che ogni anno scelgono il Belpaese. Sarà presente sui canali Instagram di Venere (Venereitalia23) e di IG Italia, il primo magazine online dedicato alla narrazione della Nazione.

