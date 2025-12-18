Manovra, caos pensioni: salta la stretta sul riscatto della laurea ma resta il nodo delle finestre

Sulla Manovra è caos pensioni. Nonostante il correttivo del governo, resta il nodo delle finestre. Il lavori della commissione Bilancio al Senato sono stati sospesi. La questione è legata alla stretta sul riscatto della laurea. A questo punto mancata (in parte).

Salta quindi la proposta di stringere le maglie sul riscatto della laurea, resta invece il progressivo allungamento per chi accede alle finestre anticipate. La copertura indicata deriva da una rimodulazione di fondi per le infrastrutture.

Arriva quindi in commissione l’atteso correttivo del governo sulle pensioni.

Non è soddisfatta la Lega, così come l’opposizione. “Miglioriamo rispetto a come era messo ieri sulla laurea, ma manca l’intervento sulle finestre. È vero che si parla di un futuro remoto ma penso sia molto opportuno non lasciare adito a dubbi: non c’è nessuna intenzione del governo di prolungare l’età pensionistica. Questo sarà oggetto di un colloquio con il governo“, spiega il senatore della Lega e relatore della Manovra Claudio Borghi al termine dei lavori della commissione Bilancio del Senato.

La seduta è sospesa fino alle 21.00, nel frattempo si terranno una serie di riunioni con maggioranza e opposizioni.

“Nessuno è in grado di articolare le modalità con le quali si dà copertura”, contesta il Pd con il capogruppo Daniele Manca, che ribadisce la richiesta di una relazione tecnica: “il maxi-emendamento del governo era arrivato con la bollinatura, è poco corretto correggerlo con un testo non bollinato. Siamo a questo punto perché non c’è ancora un accordo in maggioranza“.

“L’emendamento” sulle pensioni “noi l’abbiamo già riformulato – osserva il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – credo sia stato depositato in questi minuti, quello sul discorso di riscatti. Poi adesso vediamo come si è sviluppa”. Per quanto riguarda il riscatto della laurea “sono stati tenuti indenni quelli che hanno fatto il riscatto fino ad adesso e quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti“, anche chi ha iniziato a pagare e ancora non ha concluso, “evidentemente”. Per il futuro “uno potrà riscattare ma saprà che quello che versa aumenterà la pensione che riceverà ma non inciderà rispetto alla data di pensionamento. Una logica puramente assicurativa come quando uno investe in un fondo pensione. Ma ora vediamo cosa decide il Parlamento”.

Sulle finestre mobili per le pensioni anticipate “ci sono degli emendamenti – rileva ancora Giorgetti – certamente va valutato che quella è un’ipotesi scolastica perché la copertura deve essere tecnicamente assicurata nel lungo periodo; ma è chiaramente un intervento che tiene il sistema e che può essere cambiato quando si vuole come si vuole ben prima della scadenza del 2033“. A chi gli fa notare che la Lega vorrebbe cambiarlo subito replica che “stanno lavorando per questo in Commissione, penso”.