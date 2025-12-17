Ariston, acquisito il 100% di Riello

Ariston Group annuncia di “aver firmato un accordo con le controllate di Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group Spa e Riello America Llc”.

“Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello è un player di grande prestigio nei settori del comfort climatico e delle tecnologie di combustione. Nel 2025 prevede di raggiungere circa 400 milioni di euro di fatturato netto, con un Ebitda rettificato di circa 35 milioni di euro”. Le parti, si legge ancora, “hanno concordato un enterprise value di 289 milioni di euro” incluse “le sinergie a regime”.

“Sono lieto di annunciare l’acquisizione di Riello, una pietra miliare significativa nella nostra strategia di crescita. Riello è orgogliosamente un’icona italiana centenaria nel comfort climatico e nelle tecnologie di combustione avanzate”, ha dichiarato Paolo Merloni, presidente Esecutivo di Ariston Group. “In continuità con le motivazioni che ci hanno spinto a quotarci in borsa nel 2021 e con le numerose acquisizioni avvenute nell’ultimo decennio, tra cui Wolf-Brink, ci impegniamo a svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del nostro settore; la scala e l’innovazione sono fattori chiave per guidare la transizione energetica e la sofisticazione dei nostri mercati downstream”, ha proseguito.

Urso: “Riello torna in mani italiane, con Ariston si rafforza Made in Italy”

“Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico“, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Un’operazione che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo”. Oggi, alle ore 11.00, avrà luogo al Mimit il tavolo sulla vertenza Riello, già convocato in vista di questo passaggio.