CNH, da Fiona May a Confortola: 4 giorni di incontri per 350 dipendenti tra sicurezza, inclusione e lavoro di squadra

Quattro giorni di formazione alla Fiera di Modena per 350 dipendenti dello stabilimento CNH di Modena, con un percorso dedicato a sicurezza, inclusione, spirito di squadra e senso di appartenenza. Ospiti d’eccezione, l’alpinista Marco Confortola, la campionessa di atletica Fiona May, il cestista Azzurro Matteo Soragna e il campione di volley Andrea Zorzi. Testimonianze diverse ma unite da un filo comune: mettere al centro le persone, i valori condivisi e la costruzione di una cultura aziendale solida. “Queste giornate sono un investimento per le nostre persone, il nostro asset principale insieme alla tecnologia. Dobbiamo consolidare le radici del plant di Modena, che nel 2028 compirà 100 anni, per guardare al futuro con un senso di appartenenza e uno spirito di squadra sempre più forte e solido. Solo così possiamo garantire la crescita e il nostro futuro”, spiega Matteo Barsotti, Responsabile Risorse Umane di CNH Italia. “Questa esperienza pilota nello stabilimento di Modena, un’eccellenza tra i plant europei di CNH, è stata costruita con i rappresentanti dei lavoratori: le organizzazioni sindacali sono una risorsa per progetti su sicurezza e salute. In un momento di sfide, sono un valore aggiunto anche nel dialogo sociale”, ha inoltre sottolineato Cristina Cofacci, responsabile Relazioni Industriali CNH EMEA.