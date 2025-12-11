Netflix-Warner Bros., Pier Silvio Berlusconi: “Regole dovrebbero essere uguali per tutti”

L’accordo Netflix-Warner Bros. “sarebbe qualcosa di molto importante a livello mondiale, anche se già oggi Warner e la stessa Paramount hanno dimensioni notevoli. Entrano in un mondo già popolato da giganti, non vedo questi grandi cambiamenti”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. “E’ una cosa rilevante per il mondo dei media globale ma tendo a non sovrastimare gli effetti. Da editore italiano preferirei avere 4 players invece di 3 per una questione solo di competizione. Mi sembra però più un discorso americano”, ha aggiunto.

“La concorrenza terribile e senza regole dei giganti del web incide tanto sull’oggi e rischia di farlo ancora di più sul domani di tutti gli editori europei. Mi riferisco ai vantaggi fiscali, al fatto che autocertificano i loro dati mentre le tv hanno un sistema molto accurato nel rilevare gli ascolti nati da accordi. Tutto ciò che riescono a portare in più verrà usato per fare concorrenza agli editori. E’ una questione di principio, di regole uguale per tutti, ma anche reale essendo già enormi”, ha detto ancora.