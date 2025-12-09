Deutsche bank pronta ad aumentare lo stipendio del presidente

Deutsche bank sarebbe pronta ad aumentare lo stipendio del presidente.

Un aumento di oltre il 40% della ‘paga’ del presidente del Consiglio di sorveglianza, Alexander Wynaendts. La retribuzione – riporta il Financial Times citando fonti interne – passerebbe così dagli attuali 950mila euro ai possibili circa 1,4 milioni l’anno. La banca invece non commenta le indiscrezioni. Ma per Deutsche bank non è la prima volta: già a marzo di quest’anno si era ritrovata al centro di questioni legati agli stipendi.

Stipendio non in linea

Nonostante Wynaendts sia già il presidente di board più pagato tra le società dell’indice Dax, Deutsche Bank ritiene che il compenso non sia più allineato agli standard delle grandi banche europee, dove le posizioni equivalenti risultano più remunerate.

La revisione – la prima dopo oltre dieci anni – dovrebbe essere sottoposta al voto degli azionisti nell’assemblea del 2026.

La proposta prevede anche un aumento del 10-20% per gli altri membri del Consiglio di sorveglianza e una riforma della struttura dei compensi per la guida dei comitati interni.

Confronto con istituti europei

Finora il ruolo di presidente non beneficiava di indennità aggiuntive, mentre in futuro Wynaendts – che guida due comitati – dovrebbe ricevere un extra fino a oggi riservato solo agli altri componenti. Wynaendts – in carica dal 2022 e con esperienze nei board di Air France-Klm, Uber e della società d’investimento olandese Puissance – ha preso il posto di Paul Achleitner, alla guida dell’organo di controllo per un decennio.

Secondo i dati attuali il manager più vicino per livello di compenso nel Dax è Michael Diekmann, presidente del Consiglio di sorveglianza di Allianz, con circa 760mila euro l’anno.

La banca sottolinea che il confronto rilevante non è con le aziende tedesche ma con i maggiori istituti europei, dove le retribuzioni dei vertici dei consigli di sorveglianza risultano sensibilmente più elevate in ragione della complessità delle attività e della competizione internazionale nel settore.