Paramount sfida Netflix, lancia un’offerta ostile su Warner Bros Discovery

Il colosso televisivo Paramount Skydance ha lanciato un’offerta ostile per l’acquisto di Warner Bros Discovery sfidando Netflix, che solo pochi giorni fa aveva raggiunto un accordo da 72 miliardi di dollari per acquisire la società. In una nota, la società guidata dal Ceo David Ellison ha dichiarato che offrirà 30 dollari in contante per ogni azione di Wbd, rivolgendosi direttamente agli azionisti e invitandoli a rifiutare l’accordo con Netflix. L’offerta riguarda l’intera Wbd, compresa la divisione Global Networks che era stata invece esclusa dall’intesa con la società di streaming.

Wbd aveva già respinto l’offerta

Si tratta della stessa offerta che Warner Bros. aveva respinto in precedenza in favore della proposta di Netflix, per una fusione che cambierebbe radicalmente il panorama dell’intrattenimento statunitense. Paramount ha criticato l’offerta di Netflix, affermando che “espone gli azionisti di WBD a un lungo processo di approvazione normativa in più giurisdizioni, con un esito incerto, oltre a un complesso e volatile mix di contanti e azioni”. Paramount ha dichiarato di aver presentato sei proposte a Warner Bros. Discovery nel corso di dodici settimane. “Crediamo che la nostra offerta creerà un’Hollywood più forte. È nel migliore interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell’industria cinematografica”, ha affermato Ellison. “Riteniamo che trarranno vantaggio da una maggiore concorrenza, da un aumento degli investimenti in contenuti e delle uscite cinematografiche, e da un numero più alto di film in sala come risultato della nostra proposta di fusione“.

L’accordo Netflix-Wbd e i dubbi di Trump

Venerdì, Netflix ha concluso un accordo per acquistare Warner Bros. Discovery: l’intesa prevede un valore di 27,75 dollari per azione Warner da pagarsi in contanti e azioni, con una valutazione complessiva di Wbd da 82,7 miliardi di dollari, inclusi i debiti. La transazione dovrebbe concludersi tra 12 e 18 mesi, dopo che Warner avrà completato la già annunciata separazione delle sue attività via cavo: le reti televisive comprese nella divisione Global Networks, come Cnn e Discovery, infatti, non sono comprese nell’accordo e saranno scorporate per formare una nuova società quotata. Il presidente americano Donald Trump, grande amico del padre di Ellison – Larry Ellison, il fondatore di Oracle – ha dichiarato che l’accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovery “potrebbe essere un problema” a causa della quota di mercato combinata delle due società.