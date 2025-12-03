Confimprese, Manuela Biancospino nominata “Ambasciatrice delle Eccellenze italiane nel mondo”

In occasione del 29° Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia, svoltosi a Fiuggi dal 28 al 30 novembre, è stata conferita a Manuela Biancospino la prestigiosa onorificenza di “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo”, che premia impegno, competenza e contributo alla valorizzazione del nostro Paese nel mondo. L’importante riconoscimento è stato ufficialmente conferito dal Presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico testimoniando il rilevante ruolo di Manuela Biancospino, giornalista televisiva e della carta stampata, nel promuovere e rappresentare con autorevolezza i valori del saper fare italiano, in tutte le sue accezioni, produttive e intellettuali. Manuela Biancospino ha dimostrato negli anni un impegno costante nella divulgazione e nella narrazione delle migliori realtà italiane. La sua competenza giornalistica e la capacità di comunicare al grande pubblico fanno di lei una figura ideale per rappresentare le eccellenze del nostro Paese. Confimprese Italia è orgogliosa di poterle attribuire questo titolo.

Biancospino: “Un onore essere Ambasciatrice delle Eccellenze”

Il Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia ha riunito, anche quest’anno, rappresentanze istituzionali, imprese, dirigenti e professionisti da tutto il Paese, con l’obiettivo di tracciare linee strategiche per la crescita del tessuto produttivo italiano e il rafforzamento della competitività del Made in Italy sui mercati internazionali. Accogliendo l’onorificenza, Manuela Biancospino ha espresso gratitudine e ha ricordato il valore sociale del suo lavoro: “Essere nominata “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel Mondo” è un onore che va oltre il mio percorso professionale ed è un invito a continuare a raccontare storie di valore, talento, sacrificio e creatività. L’Italia è ricca di realtà straordinarie che contribuiscono ogni giorno a rendere grande il nostro Paese e che meritano quindi una voce e una visibilità internazionale”. Con questo riconoscimento, Confimprese Italia ribadisce il proprio impegno nel promuovere figure di riferimento che possano contribuire alla diffusione, in Italia e all’estero, delle storie e delle realtà che incarnano al meglio lo spirito e l’ingegno italiani.