Torino: studenti e imprese a confronto nella seconda tappa del roadshow nazionale Luiss e Confindustria

Giovani, formazione e imprese si sono incontrati a Torino per confrontarsi in occasione della seconda tappa del roadshow nazionale ‘Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio’, promosso da Università Luiss e Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Unione Industriali Torino.

“Siamo molto contenti di ospitare questo convegno con Luiss, l’università della Confindustria, quindi casa nostra – ha sottolineato Angelo Cappetti, Direttore Generale Unione Industriali Torino – Oggi siamo tutti consapevoli che non solo il mondo del lavoro è in fortissimo cambiamento, ma il mondo è in fortissimo cambiamento. Quindi è fondamentale avere dei contatti strettissimi con il mondo educativo e il mondo produttivo e del lavoro. In assenza di questo continuo confronto e questa continua formazione noi ci troveremmo in fortissima difficoltà, con i giovani e i meno giovani”.

Di fronte a una platea di ragazzi è stata presentata l’offerta formativa di Luiss, che guida la classifica Censis del 2025 delle migliori Università italiane non statali di grande dimensioni, con circa 12mila studenti provenienti da 110 paesi e un tasso di occupazione di laureate e laureati del 95% a un anno dalla laurea. “Ormai i ragazzi sono abituati a ricevere iniziative di orientamento, frequentano e partecipano molto volentieri perché è un modo per portare a casa certamente contenuti ma anche un po’ lo stile e i valori di una università – ha spiegato Rita Carisano, Direttore Generale di Luiss – Non sono solo corsi e attività, ma è anche un po’ capire dove si può vivere la propria esperienza negli anni della formazione, che non è solo acquisizione di contenuti accademici ma anche un momento della vita importante in cui i ragazzi vivono in un ambiente. Se noi oggi riusciamo a raccontare gli esattamente come sarebbe la loro vita in Luiss penso portino a casa una informazione molto utile”.

Durante il convegno, un progetto volto a rafforzare il dialogo e l’incontro tra il mondo associativo e l’università, hanno portato la loro testimonianza di fronte ai ragazzi anche due ex studenti Luiss: Enrico Cavatorta, Chief Financial & Corporate Officer di Lavazza, e Roberta Zerbi, Ceo di Lancia. “Sicuramente gli anni dell’università sono anni formativi che poi esercitano la loro influenza nella vita di ciascuno – ha sottolineato Zerbi – Nel caso specifico alla Luiss ho avuto modo di confrontarmi con una rete di colleghi e di professori che poi in qualche modo mi hanno permesso di sviluppare non solo competenze tecniche ma anche soft skills, alla fine quello che conta oggi è la capacità di ingaggiare un team, di riuscire a motivarlo e fare squadra. All’epoca questa possibilità c’era, era il confronto continuo con altre persone che ti dava la possibilità di crescere”.

Tra i vari contributi emersi nel corso della giornata c’è stato anche quello di Livia De Giovanni, Prorettore per Rankings, Accreditamenti e Qualità Luiss, che ha tenuto una lectio sui macro trend socio-economici del futuro.