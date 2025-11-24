Sciopero 28 novembre 2025: disagi per treni, mezzi pubblici e aerei. Orari, fasce di garanzia, motivazioni

Venerdì 28 novembre 2025 uno sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base (Cub, Usb, Sgb, Cobas, Usi-Cit e altre sigle) interesserà trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione, creando potenzialmente disagi significativi per milioni di pendolari e viaggiatori. Un’agitazione che durerà 24 ore e che avrà orari differenti a seconda dei settori coinvolti, con il trasporto ferroviario in primo piano.

Lo sciopero per i treni

Orari

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero avrà inizio alle ore 21:00 di giovedì 27 novembre e terminerà alle 21:00 di venerdì 28 novembre 2025. Un blocco totale di ventiquattro ore che interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Secondo le comunicazioni di Trenitalia, i treni possono subire “cancellazioni o variazioni” a causa della mobilitazione.

Fasce di garanzia

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono assicurati i servizi essenziali dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 . Per quanto riguarda Trenord , l’azienda specifica che giovedì 27 novembre circoleranno i treni con partenza entro le 21:00 e arrivo entro le 22:00.

Sul sito di Trenitalia è possibile inoltre consultare una lista di treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

garantiti in caso di sciopero. Anche Italo Treno ha pubblicato la lista dei treni garantiti per il 28 novembre 2025, aggiornata sul sito ufficiale della compagnia.

Lo sciopero del 28 novembre 2025 nel trasporto pubblico locale

Lo sciopero del 28 novembre 2025 nel trasporto pubblico locale (bus, metro, tram) seguirà modalità specifiche secondo il territorio, con diverse fasce di garanzia stabilite dalle singole aziende. Ecco la situazione nelle principali città.

Milano

A Milano, Atm garantisce il servizio esclusivamente durante gli orari di tutela previsti dalla legge. Il servizio sarà regolare solitamente dalle 6:00 alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00, anche se l’azienda comunicherà i dettagli definitivi nei giorni precedenti lo sciopero. Metropolitana, tram e bus potranno subire riduzioni durante il resto della giornata, con possibili cancellazioni di corse e prolungamenti dei tempi di attesa.

Roma

A Roma, comunica l’azienda del trasporto pubblico locale Atac, l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Torino

A Torino, secondo quanto si legge sul sito di Gtt, il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15.

Lo sciopero del 28 novembre per gli aerei

Possibili disagi anche per chi dovrà prendere l’aereo. Incroceranno le braccia infatti anche il personale di volo e gli addetti ai servizi di handling a terra negli scali. Secondo quanto si legge sul sito di Enac, ente nazionale per l’aviazione civile, saranno garantiti:

I voli in partenza nelle fasce 7-10 e 18-21

I collegamenti con le isole

I voli intercontinentali

Gli altri settori in sciopero

Lo sciopero del 28 novembre 2025 proclamato dai sindacati di base interesserà anche scuola, sanità e pubblica amministrazione.

Le motivazioni dello sciopero del 28 novembre 2025

Le ragioni alla base dello sciopero del 28 novembre 2025 sono molteplici e rispecchiano il malcontento di diverse categorie di lavoratori verso la Manovra 2026 e le politiche del governo. I sindacati protestano contro:

L’ aumento delle spese militari a discapito dei servizi pubblici essenziali

a discapito dei servizi pubblici essenziali Il sottofinanziamento della sanità, della scuola e dei trasporti

La mancanza di iniziative per ridurre la precarietà lavorativa e aumentare i salari in linea con l’inflazione reale

e aumentare i salari in linea con l’inflazione reale La richiesta di aumenti salariali per recuperare l’inflazione reale

Sciopero 28 novembre 2025, manifestazione a Montecitorio

Parallelamente allo sciopero, è stata indetta una manifestazione nazionale a Roma presso il Parlamento. Venerdì 28 novembre, dalle ore 11:00, i sindacati di base si raduneranno in piazza di Montecitorio per presentare la “finanziaria del popolo”, una controproposta alle scelte della Manovra 2026. Come sottolineato dall’Usb, “nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la finanziaria del popolo“.