Moody’s alza il rating dell’Italia a Baa2 dopo 23 anni

Moody’s promuove il rating sovrano dell’Italia portandolo da Baa3 a Baa2. L’outlook è stato modificato da positivo a stabile.
Giorgetti: “Soddisfatti, conferma ritrovata fiducia nel governo”
“Siamo soddisfatti della promozione di Moody’s, la prima dopo 23 anni. Un’ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell’Italia”. Così il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commentando la decisione di Moody’s di migliorare di un gradino il rating dell’Italia, portandolo al livello Baa2.