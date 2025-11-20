Unipol apre una nuova sede a Bruxelles

Il gruppo Unipol ha aperto una nuova sede a Bruxelles. Situata nei pressi del Parlamento europeo, sarà fondamentale per promuovere il dialogo tra istituzioni, rappresentanti del settore assicurativo ed esponenti del mondo economico. “Abbiamo necessità di avere contezza della direzione su cui si orientano le normative europee non quando escono, ma quando se ne comincia a discutere, in modo da essere preparati. La decisione di aprire un ufficio a Bruxelles ha questo tipo di finalità”, afferma il presidente di Unipol, Carlo Cimbri.