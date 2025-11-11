Home > Economia > Concorso Inps e Inail, bando per 448 assunti a tempo indeterminato

Su base territoriale riguarda 355 persone per l’istituto pensionistico e 93 per quello legato agli infortuni sul lavoro.

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 persone per l’Inps e l’Inail. Il concorso congiunto su base territoriale riguarda 355 assunti per l’Inps e 93 per l’Inail. In tutte e due i casi si tratta di un inquadramento nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.

Ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando. È garantita pari opportunità di genere.

Qui di seguito il numero di posti per regione all’Inps:

. Abruzzo 8 unità

. Basilicata 17 unità

. Emilia-Romagna 44 unità

. Friuli-Venezia Giulia 12 unità

. Lazio 19 unità

. Lombardia 42 unità

. Marche 4 unità

. Molise 3 unità

. Piemonte 40 unità

. Puglia 25 unità

. Sardegna 23 unità

. Sicilia 16 unità

. Toscana 28 unità

. Trentino-Alto Adige 20 unità

. Umbria 7 unità

. Veneto 47 unità

Il numero di posti per regione per l’Inail:

. Piemonte 5 unità

. Aosta 1 unità

. Lombardia 13 unità

. Trento 1 unità

. Veneto 9 unità

. Liguria 3 unità

. Emilia-Romagna 7 unità

. Toscana 6 unità

. Umbria 1 unità

. Marche 1 unità

. Lazio 12 unità

. Abruzzo 3 unità

. Molise 2 unità

. Campania 8 unità

. Puglia 7 unità

. Basilicata 2 unità

. Calabria 5 unità

. Sicilia 3 unità

. Sardegna 4 unità

I requisiti e i termini specifici del concorso sono reperibili sui siti istituzionali dei due istituti, Inps e Inail.