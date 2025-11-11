Concorso Inps e Inail, bando per 448 assunti a tempo indeterminato

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 persone per l’Inps e l’Inail. Il concorso congiunto su base territoriale riguarda 355 assunti per l’Inps e 93 per l’Inail. In tutte e due i casi si tratta di un inquadramento nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.
Ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando. È garantita pari opportunità di genere.
Qui di seguito il numero di posti per regione all’Inps:
. Abruzzo 8 unità
. Basilicata 17 unità
. Emilia-Romagna 44 unità
. Friuli-Venezia Giulia 12 unità
. Lazio 19 unità
. Lombardia 42 unità
. Marche 4 unità
. Molise 3 unità
. Piemonte 40 unità
. Puglia 25 unità
. Sardegna 23 unità
. Sicilia 16 unità
. Toscana 28 unità
. Trentino-Alto Adige 20 unità
. Umbria 7 unità
. Veneto 47 unità
Il numero di posti per regione per l’Inail:
. Piemonte 5 unità
. Aosta 1 unità
. Lombardia 13 unità
. Trento 1 unità
. Veneto 9 unità
. Liguria 3 unità
. Emilia-Romagna 7 unità
. Toscana 6 unità
. Umbria 1 unità
. Marche 1 unità
. Lazio 12 unità
. Abruzzo 3 unità
. Molise 2 unità
. Campania 8 unità
. Puglia 7 unità
. Basilicata 2 unità
. Calabria 5 unità
. Sicilia 3 unità
. Sardegna 4 unità
I requisiti e i termini specifici del concorso sono reperibili sui siti istituzionali dei due istituti, Inps e Inail.