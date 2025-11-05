Intesa Sanpaolo-Sda Bocconi: nasce il Blue Economy Monitor

Ci sono il capitale naturale blu e la mobilità sostenibile al centro delle prime due ricerche del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management, presentate nel corso di un evento ospitato dall’ateneo milanese in cui è stato presentato il nuovo Osservatorio. Le due analisi hanno offerto un quadro aggiornato delle opportunità economiche e ambientali legate alla gestione sostenibile del mare, sottolineando inoltre le sfide che il sistema produttivo è chiamato ad affrontare nella transizione verso modelli di sviluppo più resilienti e decarbonizzati. Tutti temi al centro dell’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina, che nasce con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti dell’economia del mare e di monitorarne le dinamiche di sviluppo, per diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità legate a un settore in forte crescita a livello mondiale che può vedere il nostro Paese protagonista. “Il Blue Economy Monitor nasce in seguito alla nostra analisi dei principali trend trasformativi della società, e la Blue Economy è uno dei trend prioritari, a livello globale, ma anche per il nostro sistema Paese, in relazione alla sua storia e alle sue caratteristiche geografiche. Siamo al centro del Mediterraneo, con circa 8mila chilometri di coste e una potenzialità importante sia economica che occupazionale. Con il nostro partner strategico accademico Bocconi abbiamo voluto sviluppare questo Osservatorio, un asset che mettiamo a disposizione del Paese con l’obiettivo di contribuire a sostenere la ricerca, all’innovazione per le imprese, alla rigenerazione delle competenze in un mondo che continua a trasformarsi”, ha sottolineato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo. Il Blue Economy Monitor si inserisce in un più ampio Ecosistema dedicato alla Blue Economy ed ai Fondali Marini, che coinvolge partner nazionali ed internazionali di rilievo come l’Universitè PSL di Parigi, SRM Centro Studi e Ricerche, One Ocean Foundation e primarie realtà aziendali.