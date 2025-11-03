Fs verso l’ingresso nel mercato tedesco dell’Alta velocità

L’amministratore delegato Donnarumma: ”Stiamo valutando l’espansione in Germania, il progetto è attualmente in fase esplorativa”. Per Berlino ”tutto quello che spinge la concorrenza è ben accetto”.

Fs sarebbe pronta a entrare nel mercato tedesco dell’Alta velocità.

”Stiamo valutando di espandere la nostra attività in Germania nel settore dei treni ad alta velocità”, afferma l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Handelsblatt’, dove fa presente che il progetto è attualmente in fase esplorativa. ”Abbiamo contattato i gestori delle infrastrutture e le autorità – osserva Donnarumma – come è giusto che sia”.

Fs è già attiva in Germania in 14 lander attraverso le controllate Netinera e Tx logistik; ora sarebbe quindi pronta a fare il suo ingresso nella rete con 50 treni.

Berlino vede con favore la concorrenza

”Il mercato ferroviario tedesco è completamente aperto alla concorrenza sin dalla riforma ferroviaria – dice a LaPresse un portavoce del ministero dei Trasporti tedesco, in merito alla possibile espansione delle attività in Germania da parte di Fs – il governo tedesco sta lavorando attivamente a livello europeo per eliminare le barriere rimanenti all’accesso al mercato e alla concorrenza nel trasporto ferroviario passeggeri europeo a lunga percorrenza”.

”Tutto ciò che promuove la concorrenza è ben accetto – continua il portavoce sentito da LaPresse – sia dal punto di vista del cliente che del ministero federale dei Trasporti; questo vale anche per l’annuncio di Fs di lanciare servizi a lunga percorrenza in Germania”.

Maggiori benefici per le ferrovie tedesche

”La concorrenza tra le imprese ferroviarie vivacizza il mercato – dichiara a LaPresse un portavoce di Deutsche Bahn (Db), principale operatore ferroviario tedesco, sempre riguardo all’ipotesi di ampliamento delle attività da parte di Fs – non solo i nostri clienti ma anche l’ambiente trae beneficio da un maggior numero di treni in circolazione. Per questo motivo accogliamo con favore la competizione con altri operatori a lunga percorrenza e siamo pronti a confrontarci con essa. Siamo certi che l’ampia offerta di collegamenti del servizio a lunga percorrenza di Db, con treni Ice all’avanguardia, confortevoli e a prezzi competitivi, continuerà a convincere i viaggiatori anche in futuro”.