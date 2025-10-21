Gianfranco Zola testimonial di Italgas per Medea in Sardegna

Il calciatore sardo Gianfranco Zola è il nuovo volto della campagna “L’energia che muove l’isola” di Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna. L’iniziativa, in onda da novembre su diversi canali, punta a raccontare come le reti digitali e l’uso del gas naturale e rinnovabile stiano contribuendo a rendere l’isola più moderna ed efficiente.

“Con Zola rafforziamo il nostro legame con il territorio e la nostra missione di sviluppo sostenibile”, ha detto l’amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti, che oggi ha presentato l’iniziativa alla Unipol Domus di Cagliari. Parallelamente, Medea lancia la promozione “Medea per t(r)e)”, valida dal 1° gennaio 2026, che azzera i costi di allacciamento e offre un contributo economico per i primi tre anni di fornitura, incentivando l’adozione di un’energia più sostenibile e conveniente.

“Ho accettato con piacere anche perché sono convinto che a lungo andare questo porti un beneficio ai sardi”, ha spiegato il campione apprezzato anche dalla regina Elisabetta II che, nel 2004, gli conferì il titolo di baronetto ‘per meriti sportivi e per il suo comportamento esemplare durante la carriera come calciatore al Chelsea e in Inghilterra.