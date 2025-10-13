Confartigianato, a Settimana per Energia e Sostenibilità focus giovani e competenze green

(LaPresse) La sostenibilità per le imprese artigiane non è solo una scelta etica, ma un’opzione strategica di crescita economica e di competitività che oggi viene frenata dal caro energia e dalla carenza di competenze. E’ il messaggio di Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, lanciato, a Milano al Teatro Strehler, in occasione dell’evento inaugurale della XXVII edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 20 al 25 ottobre con decine di appuntamenti in tutta Italia. E a sottolineare come i costi dell’energia siano una “zavorra pesantissima” per la crescita delle imprese, “soprattutto in Lombardia e a Milano e per il Made in Italy” in generale è Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia. Le imprese artigiane sono quindi alle prese col problema del caro energia e si trovano di fronte alla sfida delle rinnovabili. Come emerge dai dati dell’Ufficio studi di Confartigianato i prezzi dell’energia in Italia sono aumentati del 49,8% rispetto al 2021, quasi il triplo dell’inflazione generale (+17%). E in particolare la Lombardia è “bandiera nera per i costi dell’energia in Europa e Milano brucia più di 65 milioni di extracosti rispetto alla Ue”. Confartigianato ha anche realizzato uno studio da cui è emerso che nel 2024 le aziende hanno previsto l’assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni dell’anno. Ma il 49,4% di queste professionalità, corrispondenti appunto a 2,2 milioni di lavoratori, sono state difficili da trovare sul mercato del lavoro. In termini di rincari energetici, la Lombardia fa segnare “un +52,8%”, evidenzia Confartigianato, che dedica un’intera settimana a questi temi cruciali. Temi che “possono rappresentare il vero nodo della crescita delle Pmi”. Da Confartigianato in occasione dell’evento inaugurale della ‘Settimana per l’Energia e la Sostenibilità’, davanti a una platea di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e di tanti giovani, è stato lanciato un appello importante. Ed è un messaggio di fiducia: un giovane che sceglie di fare l’artigiano può realizzare i suoi sogni e Confartigianato può dare sostegno e strumenti.