S&P conferma il rating BBB+ all’Italia con outlook stabile dopo la promozione di aprile

L’agenzia di rating S&P Global conferma il rating ‘BBB+’ per l’Italia con outlook stabile. Lo si legge nelle tabelle aggiornate dopo l’ultima revisione risalente ad aprile, nella quale l’agenzia ha alzato i rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale dell’Italia da BBB a BBB+, confermando i rating a breve termine ad A-2.
Stabilità politica premiata dagli analisti
S&P ha alzato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile in aprile premiando la stabilità politica del paese. Nelle scorse settimane, il 19 settembre, anche Fitch ha rivisto al rialzo la sua valutazione sull’Italia a BBB+ con outlook stabile sottolineando la sua “maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio”.
Attesa per la revisione di Moody’s il 21 novembre
L’Italia attende ora Moody’s che a maggio ha confermato il rating a Baa3 (un gradino sopra ‘junk’, il livello spazzatura), alzando però l’outlook da stabile e positivo. La revisione di Moody’s arriverà per ultima, il 21 novembre.