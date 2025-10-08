Manovra, Landini: "Se governo non ci ascolta, mobilitazione anche dopo il 25 ottobre"

“Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre, e se il governo non ci ascolta già quella è un’occasione di mobilitazione per dire quali sono le nostre proposte. Ma si aprirà anche un percorso parlamentare sulla manovra, e se il confronto si limiterà all’incontro di venerdì ragioneremo su cosa altro mettere in campo”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini nella sede del sindacato a Roma, a margine di una conferenza sulla legge di Bilancio, nel giorno in cui c’è stata l’audizione di Bankitalia davanti alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp).

ù”Intanto c’è una manifestazione il 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. E invitiamo tutti ad essere presenti, perchè oggi è il momento di dare continuità alle mobilitazioni che si sono viste in questi giorni. E’ il momento di saldare il diritto del popolo palestinese di esistere con il diritto alla pace e al lavoro, quindi migliorare le condizioni di vita materiale delle persone”.