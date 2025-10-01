Terna: a Torino nasce polo Innovation Zone

A Torino, Terna lancia l’Innovation Zone, nuovo polo di innovazione del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, il quarto dopo quelli avviati a San Francisco, a Tunisi e nella regione adriatica.

L’annuncio è stato fatto in occasione del Terna Innovation Zone Forum, l’appuntamento che ha riunito a Torino, presso la sede del Collège des Ingènieurs Italia, numerosi partner di Terna e rappresentanti dell’ecosistema italiano e internazionale dell’innovazione. Il nuovo polo di Torino è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione della rete elettrica, energetica e digitale, e nasce con uno sguardo rivolto in particolare all’Europa, principale bacino di innovazione nel cleantech, il settore relativo alle tecnologie per la decarbonizzazione.

Per accelerare la duplice transizione, il Terna Innovation Zone Torino adotta un modello di open innovation, collaborando con centri di ricerca, università, startup e partner industriali in tutta Europa, e a Torino beneficerà inoltre della vicinanza ad alcuni tra i principali laboratori tecnologici di Terna come l’E-mobility Lab, dove si sviluppano soluzioni per l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete, e i centri di sperimentazione e addestramento di Viverone e Rondissone, che testano sensori digitali, droni e robot per l’ottimizzazione del monitoraggio e della manutenzione delle infrastrutture elettriche.

Il Terna Innovation Zone Torino contribuirà a consolidare un network europeo anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali di innovazione, tra cui: Cross-industry Ecosystem, che coinvolge grandi realtà infrastrutturali in progetti di innovazione per la manutenzione degli asset; Deep Tech Alliance, nata dalla collaborazione di diciannove incubatori europei; TSO Innovation Alliance, che riunisce otto dei maggiori operatori europei di rete di trasmissione elettrica.

Proprio a Torino si è svolta ieri, 30 settembre, la prima riunione con cui la TSO Innovation Alliance ha avviato il suo programma di innovazione.